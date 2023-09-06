Агент Головина рассказал, на каких условиях может быть осуществлен трансфер

Агент Головина: Чтобы пригласить Сашу, клуб должен заплатить «Монако» гораздо больше 30 млн евро
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, на каких условиях может быть осуществлен трансфер россиянина.
«Саша 5 лет выступает в Европе. И не просто выступает, а на ведущих ролях. Поэтому он хорошо знаком всем в Европе, все его знают. Но надо сказать – Саша недешевый трансфер. Все понимают, что нужно сделать, чтобы пригласить Головина и сколько это будет стоить. Хотя бы от чего надо отталкиваться. От суммы, которую «Монако» заплатил за него ЦСКА? Больше. Гораздо больше», – приводит слова Клюева «Матч ТВ».
Клюев отметил, что «ПСЖ» не делал предложение по покупке Головина.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Полузащитник стал самым дорогим российским игроком в истории.
В 180 матчах за «монегасков» Головин забил 26 голов и сделал 33 голевые передачи. Также он заработал три удаления.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 28 миллионов евро.
В следующем туре чемпионата Франции «Монако» сыграет на выезде с «Нантом». Матч начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.