Агент Головина рассказал, на каких условиях может быть осуществлен трансфер

«Саша 5 лет выступает в Европе. И не просто выступает, а на ведущих ролях. Поэтому он хорошо знаком всем в Европе, все его знают. Но надо сказать – Саша недешевый трансфер. Все понимают, что нужно сделать, чтобы пригласить Головина и сколько это будет стоить. Хотя бы от чего надо отталкиваться. От суммы, которую «Монако» заплатил за него ЦСКА? Больше. Гораздо больше», – приводит слова Клюева «Матч ТВ».