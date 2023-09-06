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Агент Головина: Чтобы пригласить Сашу, клуб должен заплатить «Монако» гораздо больше 30 млн евро

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, на каких условиях может быть осуществлен трансфер россиянина.

Агент Головина рассказал, на каких условиях может быть осуществлен трансфер
© Спорт день за днем

«Саша 5 лет выступает в Европе. И не просто выступает, а на ведущих ролях. Поэтому он хорошо знаком всем в Европе, все его знают. Но надо сказать – Саша недешевый трансфер. Все понимают, что нужно сделать, чтобы пригласить Головина и сколько это будет стоить. Хотя бы от чего надо отталкиваться. От суммы, которую «Монако» заплатил за него ЦСКА? Больше. Гораздо больше», – приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Клюев отметил, что «ПСЖ» не делал предложение по покупке Головина.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Полузащитник стал самым дорогим российским игроком в истории.

В 180 матчах за «монегасков» Головин забил 26 голов и сделал 33 голевые передачи. Также он заработал три удаления.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 28 миллионов евро.

В следующем туре чемпионата Франции «Монако» сыграет на выезде с «Нантом». Матч начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.