Дьяков заявил, что «Спартак» может уволить Абаскаля
Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков прокомментировал результаты красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.
«Ситуация такая, что первые матчи прошли и все нарадоваться не могли результатам. Сейчас его начинают все в отставку отправлять. Поэтому в «Спартаке» всегда нелегко работать, ведь это самая обсуждаемая команда. Настроение зависит от результатов если есть результат, значит всё будет хорошо, если плохо, то можешь в любой момент быть списан», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.
Абаскаль является главным тренером «Спартака» с июня 2022 года. Контракт испанского специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
В текущем сезоне красно-белые провели 10 матчей под руководством 34-летнего специалиста во всех турнирах, в которых одержали шесть побед, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения.
После семи туров РПЛ «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. На первой строчке располагается «Краснодар» с 17 очками.
В следующем матче чемпионата России команда Гильермо Абаскаля примет на своем поле «Сочи». Игра состоится 16 сентября. Начало встречи – 19:00 по московскому времени.