Дьяков заявил, что «Спартак» может уволить Абаскаля

«Ситуация такая, что первые матчи прошли и все нарадоваться не могли результатам. Сейчас его начинают все в отставку отправлять. Поэтому в «Спартаке» всегда нелегко работать, ведь это самая обсуждаемая команда. Настроение зависит от результатов если есть результат, значит всё будет хорошо, если плохо, то можешь в любой момент быть списан», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.