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Минспорта Испании внесло сестру Икарди в список награжденных орденом «За спортивные заслуги». Ее перепутали с футболисткой сборной

Правительство Испании перепутало футболистку национальной команды с сестрой Мауро Икарди.

Минспорта Испании перепутало сестру Икарди с футболисткой сборной
© Sports.ru

Министерство культуры и спорта Испании объявило о планах наградить игроков сборной Испании, выигравшей чемпионат мира 2023 года, Королевским орденом «За спортивные заслуги».

Однако власти допустили ошибку, опубликовав в списке награжденных имя Иваны Икарди, сестры нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди. Ее перепутали с футболисткой сборной Испании и «Реала» Иваной Андрес.

Вскоре Верховный спортивный совет Испании (CSD) принес извинения за «человеческую ошибку». В новую версию заявление внесли нужное имя.

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