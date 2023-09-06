Минспорта Испании перепутало сестру Икарди с футболисткой сборной

Правительство Испании перепутало футболистку национальной команды с сестрой Мауро Икарди.

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Министерство культуры и спорта Испании объявило о планах наградить игроков сборной Испании, выигравшей чемпионат мира 2023 года, Королевским орденом «За спортивные заслуги».

Однако власти допустили ошибку, опубликовав в списке награжденных имя Иваны Икарди, сестры нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди. Ее перепутали с футболисткой сборной Испании и «Реала» Иваной Андрес.