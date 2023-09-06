Роналду объявил о завершении соперничества с Месси

"Он поступает по-своему, как и я по-своему, независимо от того, играем ли мы за пределами Европы. Судя по тому, что я видел, у него все хорошо, и у меня тоже все хорошо, наследие продолжается. Мы делили сцену на протяжении 15 лет. Я не говорю, что мы друзья, но мы коллеги по профессии и уважаем друг друга", - добавил футболист.