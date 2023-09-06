Стал известен состав сборной России, прилетевший на первый матч с Египтом

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал список футболистов сборной России , которые полетели на первый матч с олимпийской сборной Египта.

Футболисты прилетели в Египет. Первый матч с олимпийской сборной Египта в Суэце пройдёт на стадионе «Суэц» 7 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.