Роналду заявил, что его соперничество с Месси завершено

Роналду объявил о завершении соперничества с Месси
Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что его соперничество с аргентинцем Лионелем Месси осталось в прошлом. Об этом сообщает газета Record.
«Я не вижу ничего подобного, соперничество окончено. Это было хорошее противостояние. Тот, кто любит Криштиану, не обязательно должен ненавидеть Месси или наоборот. Это два хороших или очень хороших игрока, они изменили историю футбола и продолжают это делать. Нас уважают во всем мире, это самое главное», – заявил он.
Роналду также добавил, что они с Месси не стали друзьями, но испытывают друг к другу взаимное уважение.
«Он поступает по-своему, как и я по-своему, независимо от того, играем ли мы за пределами Европы. Судя по тому, что я видел, у него все хорошо, и у меня тоже все хорошо, наследие продолжается. Мы делили сцену на протяжении 15 лет. Я не говорю, что мы друзья, но мы коллеги по профессии и уважаем друг друга», – добавил спортсмен.
Ранее Криштиану Роналду преодолел отметку в 850 голов за карьеру.