Гаранин вел переговоры с «Динамо», но клуб выбрал Личку

«Практически сразу после ухода из Красноярска появились реальные варианты из ФНЛ. Но я понял, что не готов так быстро браться за работу. Почувствовал это впервые в жизни! Это не касалось денег или статусности — просто в тот момент мне нужно было время, чтобы выдохнуть, осмотреться и сделать выводы. Не хотел подводить людей, которые меня приглашали.



Что касается предложений из РПЛ, то в июне общался с руководителями «Динамо». Мы обсуждали полноценное сотрудничество, речь шла о долгосрочном контракте. Но клуб выбрал Марцела Личку. Как я уже говорил ранее, хочу, чтобы у него всё получилось!» — приводит слова Гаранина «Спорт-экспресс».