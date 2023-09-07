Иньиго Мартинес: переход в «Барселону» — шаг, который я должен был сделать
Защитник «Барселоны» и сборной Испании Иньиго Мартинес, перешедший в стан сине-гранатовых из «Атлетика» (Бильбао) этим летом, ответил на вопрос, боится ли он того, как его встретят на домашнем стадионе басков «Сан Мамес» после ухода из команды.
«На самом деле нет. Есть много людей, которые понимают и поддерживают меня. В свое время я сделал шаг, на который не осмеливаются многие игроки, от «Реала» до «Атлетика». Многие из-за страха перед общественным мнением не делают этого шага, когда действительно думают, что должны его сделать, как это было в моем случае. Я сосредоточен на своей карьере; в тот момент я сделал шаг, который должен был сделать, и перешёл в очень великий клуб, который с самого начала окружил меня вниманием и в котором люди вели себя со мной чудесно. Я сосредоточен на своем, а именно на том, чтобы сейчас выступать за «Барселону», — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.