Иньиго Мартинес: переход в «Барселону» — шаг, который я должен был сделать

«На самом деле нет. Есть много людей, которые понимают и поддерживают меня. В свое время я сделал шаг, на который не осмеливаются многие игроки, от «Реала» до «Атлетика». Многие из-за страха перед общественным мнением не делают этого шага, когда действительно думают, что должны его сделать, как это было в моем случае. Я сосредоточен на своей карьере; в тот момент я сделал шаг, который должен был сделать, и перешёл в очень великий клуб, который с самого начала окружил меня вниманием и в котором люди вели себя со мной чудесно. Я сосредоточен на своем, а именно на том, чтобы сейчас выступать за «Барселону», — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.