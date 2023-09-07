33-летний российский полузащитник Алан Дзагоев близок к переходу в греческий «ПАС Ламия 1964». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Сейчас стороны согласовывают условия контракта, в переходе Дзагоева лично заинтересован главный тренер команды Леонидас Воколос.

За этот клуб играет другой бывший игрок ЦСКА, сербский хавбек Зоран Тошич. «ПАС Ламия 1964» выступает в греческой Суперлиге. В сезоне-2023/2024 команда набрала четыре очка в трёх матчах.