Бенхамин Гарре признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре стал обладателем награды лучшему игроку РПЛ по итогам июля и августа. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

Гарре входил в пятёрку номинантов вместе с Матео Кассьеррой ( «Зенит» ), Тео Бонгонда ( «Спартак» ), Матвеем Сафоновым («Краснодар») и Константином Тюкавиным ( «Динамо» ). Аргентинец стал лучшим в голосованиях экспертов. В голосовании болельщиков первое место занял Кассьерра.

Бенхамин Гарре провёл пять матчей, а после получил травму. В каждом из них он совершал результативное действие. Полузащитник забивал в ворота «Ахмата», «Динамо» и «Рубина», в играх с «Ростовом» и «Локомотивом» оформил голевые передачи.