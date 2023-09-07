В Аргентине ответили Ван Галу на обвинения в нечестной игре на ЧМ-2022
Ассоциация футбола Аргентины (AFA) в соцсети Х ответила на обвинения в нечестной игре на чемпионате мира 2022 года со стороны бывшего тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала.
AFA разместила видеоролик с нарезкой выигранных у нидерландцев единоборств в матче 1/4 финала турнира.
«Сборная Аргентины уступала много раз, но она всегда умела проигрывать. В Катаре команда превысила свои пределы с точки зрения смелости, желания и страсти, потому что именно так играют в этом виде спорта», — отметили в AFA.
4 сентября Луи ван Гал заявил, что сборной Аргентины подсуживали на турнире в Катаре.
20 декабря аргентинцы в третий раз стала чемпионом мира, а капитан команды Лионель Месси — впервые. В четвертьфинале турнира южноамериканская команда обыграла Нидерланды под руководством Ван Гала (2:2, 4:3 — по пенальти).
Лионель Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира. В финале его команда победила Францию (3:3, 4:2 — по пенальти)