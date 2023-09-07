Агент Изидора прокомментировал информацию о переговорах с «Зенитом»

«Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» — точно нет», — приводит слова Ичбиа Sport24 .

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что переговоры по переходу Изидора ведутся с «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом», и сине-бело-голубые являются главными претендентами на подписание форварда.

Отметим, что Изидор самовольно покинул Россию и отказался возвращаться в расположение «Локомотива». Контракт форварда с красно-зелёными действует до лета 2026 года, он перешёл в команду из «Монако» в январе 2022 года. Французский нападающий провёл за «Локомотив» 42 матча, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.