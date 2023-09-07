«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от ван де Бека

«Манчестер Юнайтед» хочет продать 26-летнего нидерландского полузащитника Донни ван де Бека до завершения трансферного окна во всех европейских странах, сообщает ESPN.

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По данным источника, интерес к игроку проявляют турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай». Трансферно окно в Турции закрывается 15 сентября.

Хавбек не был включён в заявку манкунианцев из 25 футболистов на Лигу чемпионов, а также рискует оказаться вне заявки команды на матчи английской Премьер-лиги, которая будет оглашена 13 сентября.

Сообщается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сказал ван де Беку, что тот вряд ли будет играть какую-то роль в команде в связи с летними подписаниями Мэйсона Маунта и Софьяна Амрабата.