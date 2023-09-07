Источник сообщил, на каких условиях «Зенит» арендует Изидора

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор, который самовольно покинул расположение московского клуба, продолжит карьеру в «Зените». Сине-бело-голубые арендуют француза до конца нынешнего сезона за € 1,35 млн, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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Согласно сведениям источника, в сделке будет предусмотрена опция выкупа есть, но она необязательная.

Ранее в СМИ появлялась информация, что переговоры по поводу Изидора ведут «Краснодар», ЦСКА и «Зенит» и сине-бело-голубые являются главными претендентами на подписание форварда.