Черчесов объяснил, почему отказался возглавить клуб из Саудовской Аравии

«Были принципы и понимание, что я главный тренер «Ференцвароша». У нас были цели и задачи, которые мы ставили. Поэтому у меня не было никаких сомнений в своих действиях. Другое дело, что, когда задача не решена, приходит день X и надо говорить друг другу: «Спасибо, до свидания», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».