Нигматуллин назвал двух кандидатов на замену Абаскалю в «Спартаке»

«В этом сезоне команда под руководством Абаскаля демонстрирует нестабильность, но периодические успешные матчи становятся аргументами в пользу продления контракта. Пришло время изменений и рассмотрения российских специалистов.



Одним из потенциальных кандидатов вижу Валерия Георгиевича Карпина, который, несмотря на текущие проблемы в своем клубе, мог бы внести свежую ноту в игру «Спартака». Еще одним ярким кандидатом является Станислав Черчесов, бывший чемпион Польши и Венгрии, который, уверен, способен привести «Спартак» к чемпионству России», — написал Нигматуллин.