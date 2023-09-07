Петржела объяснил, почему сборная России может проиграть Египту

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что сборная России (U23) не сильнее своих сверстников из Египта. Встреча команд состоится 7 сентября, начало в 19:00 по московскому времени. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

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«Сейчас российская футбольная молодежь не сильнее египетской. Поэтому я не удивлюсь, если сборная России проиграет Египту. Россиянам не хватает соперничества с европейскими командами. Из-за отстранения уровень игроков сборной России упал», — сказал Петржела.

Сборная России в сентябре проведет три матча. Сначала в Египте подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной страны U23 — 7 и 11 сентября, а следом, 12-го числа российские футболисты проведут матч против сборной Катара.

Тренерский штаб национальной команды ранее назвал расширенный состав на сентябрьский сбор, в который вошли 49 человек.