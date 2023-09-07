Петржела объяснил, почему сборная России может проиграть Египту

Тренер Петржела заявил, что российская футбольная молодежь не сильнее египетской
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что сборная России (U23) не сильнее своих сверстников из Египта. Встреча команд состоится 7 сентября, начало в 19:00 по московскому времени. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».
«Сейчас российская футбольная молодежь не сильнее египетской. Поэтому я не удивлюсь, если сборная России проиграет Египту. Россиянам не хватает соперничества с европейскими командами. Из-за отстранения уровень игроков сборной России упал», — сказал Петржела.
Сборная России в сентябре проведет три матча. Сначала в Египте подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной страны U23 — 7 и 11 сентября, а следом, 12-го числа российские футболисты проведут матч против сборной Катара.
Тренерский штаб национальной команды ранее назвал расширенный состав на сентябрьский сбор, в который вошли 49 человек.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.