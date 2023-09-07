Черчесов поддержал введение Fan ID в РПЛ
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о введении паспорта болельщика на матчах РПЛ.
«На чемпионат ходит меньше, хотя зритель может получить определенный комфорт на этих стадионах. Я не против Fan ID, потому что раз его сделали, значит, он для чего-то нужен», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».
30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий c июня 2022 года.
На данный момент карта болельщика требуется лишь для посещения матчей РПЛ и финала Кубка России. На соревнования других видов спорта закон не распространяется.