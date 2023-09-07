«Пари НН» объявил о переходе воспитанника ПСЖ

«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе воспитанника «Пари Сен-Жермен» Николоза Кутателадзе. Стороны подписали контракт сроком на три года. Кутателадзе будет играть за «Пари НН» под 23-м номером на спине.

«Стратегия «Пари НН» — раскрывать таланты и растить профессионалов. Хотим, чтобы Николоз проявил свои способности у нас в клубе. Спортивные тесты он сдал на отлично. Теперь важен результат на поле», — написала пресс-служба нижегородцев.

Николоз родился в Тбилиси в 2001 году, но в 2009 году он вместе с семьей переехал в Прагу, где занимался футболом в школах «Спарты» и «Браника». В 2011 году перебрался во Францию. В академии «Лилля» за 6 сезонов забил 117 мячей. В 2017-2018 годах был в академии «Пари Сен-Жермен». Во Франции играл за ФК «Родез». В России выступал за команды системы красно-белых: «Спартак-М» и «Спартак-2» (66 матчей, 17 забитых мячей и 8 голевых передач).