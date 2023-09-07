Экс-полузащитник «Зенита» решил завершить карьеру

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев принял решение завершить карьеру, сообщил Metaratings. По данным источника, 37-летнему хавбеку могут предложить остаться в московском клубе в ином качестве.

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С лета 2019 года Рязанцев выступает за «Торпедо». В составе московской команды полузащитник провел 108 матчей, в которых отметился 9 забитыми мячами и 24 результативными передачами.

Рязанцев трижды становился чемпионом России в составе «Рубина» и «Зенита». Также полузащитник выступал за «Москву», «Амкар», «Урал» и «Химки».