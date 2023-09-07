Экс-полузащитник «Зенита» решил завершить карьеру

Экс-полузащитник «Зенита» Рязанцев принял решение завершить карьеру
Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев принял решение завершить карьеру, сообщил Metaratings. По данным источника, 37-летнему хавбеку могут предложить остаться в московском клубе в ином качестве.
С лета 2019 года Рязанцев выступает за «Торпедо». В составе московской команды полузащитник провел 108 матчей, в которых отметился 9 забитыми мячами и 24 результативными передачами.
Рязанцев трижды становился чемпионом России в составе «Рубина» и «Зенита». Также полузащитник выступал за «Москву», «Амкар», «Урал» и «Химки».
После 8 туров «Торпедо» занимает 11-е место в Первой лиге с 11 очками. В последних пяти играх московская команда потерпела три поражения, один раз сыграла вничью и одержала одну победу. В 9-м туре «автозаводцы» примут на своем поле «Акрон». Встреча пройдет 11 сентября в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.