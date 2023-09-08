Рязанцев занял должность в «Торпедо» по завершении игровой карьеры

«Александр Рязанцев завершил игровую карьеру! Наш воспитанник вернулся в клуб в 2019 году. За четыре с небольшим сезона провёл 108 матчей, 70 из которых с капитанской повязкой. Забил 9 мячей, сделал 24 голевые передачи!



Но главная победа для «Торпедо» — Александр Рязанцев остаётся в нашем клубе! С сегодняшнего дня он заступает в должность спортивного координатора.



Саша, спасибо за всё! Александр Александрович, удачи в новом статусе!» — написала пресс-служба автозаводцев.