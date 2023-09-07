Кварацхелия: я мог только помешать грузинской молодежке

«Никто из молодёжной сборной не обижен на меня из-за пропуска Euro-U21. Я уже говорил, что был очень уставшим. Кроме того, наша молодёжка уже была сыграна, и я мог только помешать. Со стороны “Наполи” никакого давления не было», — передаёт слова Кварацхелии корреспондент «Чемпионата» Михаил Пукшанский.