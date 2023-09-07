В «Спартаке» высказались о деле Игнатова и его возможной дисквалификации

«В заявлении, которое сейчас обсуждается, идёт речь о несоблюдении досудебного порядка урегулирования споров. В июне мы уже говорили, что нас привлекли в качестве третьего лица и мы будем поддерживать позицию футболиста. Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет.



К тому же регламент предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа.



Считаем требование агента необоснованным, и в его удовлетворении должно быть отказано», – сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.