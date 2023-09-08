Форвард Неймар допустил, что чемпионат Саудовской Аравии превосходит Лигу 1
Бразильский форвард Неймар, перешедший в "Аль-Хиляль" из "Пари Сен-Жермен", предположил, что чемпионат Саудовской Аравии в настоящий момент может быть сильнее французской Лиги 1. Его слова передает L'Equipe.
"Футбол везде одинаковый, мяч круглый, как и везде. Учитывая звездные имена в этой лиге, она, возможно, получше Лиги 1. Меня не волнует, что говорят. Люди говорили, что Лига 1 слабая, но именно там мне доставалось больше всего. У меня не будет проблем с адаптацией. Я не знаю арабского языка, но и мой французский после 5-6 лет во Франции был кошмарен", – сказал бразилец.
Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб "Аль-Хиляль". Официальная презентация игрока состоялась 19 августа. По информации портала Transfermarkt, саудовский клуб 15 августа приобрел бразильского нападающего за €90 млн. В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за "ПСЖ" 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции. Также 31-летний форвард выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб за пределами его родины.