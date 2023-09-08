Вратарь Агкацев пожаловался на поле в матче с Египтом

«Мы наигрывали связи, но было мало времени, чтобы всё это закрепилось. Все ребята старались. Моментами что-то получалось, что-то не получалось. Да и поле не самого лучшего качества. Оно тоже мешало. Для первой игры в таком составе – нормально», – сказал Агкацев РФС.