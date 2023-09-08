Вратарь Агкацев пожаловался на поле в матче с Египтом

Агкацев пожаловался на поле в матче с Египтом
Вратарь национальной команды России Станислав Акгацев рассказал, какие чувства испытывает после матча с Олимпийской сборной Египта (1:1).
«Мы наигрывали связи, но было мало времени, чтобы всё это закрепилось. Все ребята старались. Моментами что-то получалось, что-то не получалось. Да и поле не самого лучшего качества. Оно тоже мешало. Для первой игры в таком составе – нормально», – сказал Агкацев РФС.
Вчера, 7 сентября голкипер принимал участие в товарищеском матче сборной России против Олимпийской сборной Египта.
Счет в матче открыли египтяне на 7 минуте встречи. Ответный гол забил Оганесян первым же касанием в начале второго тайма на 46 минуте игры.
Учебно-тренировочный сбор сборной России начался 4 сентября и продлится до 12 сентября. Следующий матч национальная команда проведет 11 сентября снова против Олимпийской сборной Египта. 12 сентября сборная России встретится с Катаром.