Неймар сравнил лигу Саудовской Аравии и чемпионат Франции

«Для меня ничего не изменилось. Мяч все такой же круглый, голы есть. Учитывая пришедших сюда игроков, я не знаю, что лучше, чемпионат Саудовской Аравии или Лига 1. Я хочу выигрывать титулы с «Аль-Хилялем». Мое мнение особо не меняется. Много кто говорил о моем переходе сюда, но правду знаю только я. Переход в «Аль-Хиляль» — моя проблема, никак не ваша», — сказал Неймар.