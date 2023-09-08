Сборная Аргентины обыграла Эквадор в пером туре квалификации ЧМ-2026

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный забитый мяч на счету форварда американского "Интер Майами" Лионель Месси . Нападающий отличился на 78-й минуте игры. Сборная Аргентины в следующем туре сыграет с Боливией, Эквадор встретится с Уругваем. Оба матча пройдут в ночь на 13 сентября по московскому времени.

Лионель Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский клуб "Пари Сен-Жермен". Семикратный обладатель "Золотого мяча" дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх. В футболке национальной команды 36-летний нападающий провел 175 матчей, в которых забил 103 мяча и сделал 56 результативных передач. В 2022 году Месси в составе сборной стал победителем чемпионата мира в Катаре, по итогам которого также был признан лучшим игроков турнира.