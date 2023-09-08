Воспитанник ПСЖ объяснил, почему решил продолжить карьеру в России

«Почему принял решение продолжить карьеру в России? Появилась такая возможность. В нижегородском клубе мной заинтересовались, позвонили отцу. И мы с ним решили, что «Пари НН» – отличный вариант для развития моей карьеры, для моего роста как футболиста.



В Нижнем ещё в ФНЛ играл мой друг – Бека Кавтарадзе. Он рассказывал мне только хорошее о городе и о нижегородском клубе.



В команде приняли очень хорошо. Я знал Колю Толстопятова и Илью Жигулёва. Они помогли мне быстро адаптироваться в коллективе. Раньше играл против Влада Карапузова и Виталия Ботнаря. В общем, много знакомых лиц. Мне всё здесь нравится», — приводит слова Кутателадзе пресс-служба «Пари НН».