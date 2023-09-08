Карпин объяснил слова о том, что Пиняев играет за «Локо» с травмой

«Пиняев восстанавливается. Заявление «Локомотива»? Возможно, у него не было проблем в «Локомотиве», а здесь у него были. Был приведён пример. Если вы посмотрите интервью, там о нём было сказано со словами «допустим, может быть», потому что Пиняев был до меня на пресс-конференции. Вот и всё. Почему так возбудились люди, я не понимаю. Видимо, нет дыма без огня», — приводит слова Карпина ТАСС.