Экс-тренер «Спартака» раскрыл зарплаты футболистов в ведущих клубах Словении

«Экономические возможности словенских клубов и российских клубов нельзя сравнивать. Диапазон зарплат зависит от уровня игроков. В ведущих клубах — в среднем от 8 до 15 тысяч евро в месяц. Тем не менее в Словении есть довольно квалифицированные футболисты. Некоторые уже появились на российском рынкее», — сказал Роман Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.