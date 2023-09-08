Вратарь Сафонов заявил об отсутствии интереса к футболу

«По-моему, я никогда в жизни не брал ни у кого автограф. Даже у футболистов. Я никогда не следил за футболом и сейчас не слежу. Я смотрю только РПЛ сейчас. Самые крупные матчи естественно смотрю, но за другими лигами не слежу. Почему? Не знаю. Не интересно», — приводит слова Сафонова «СЭ»