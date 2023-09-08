Вратарь Сафонов заявил об отсутствии интереса к футболу

Сафонов заявил об отсутствии интереса к футболу
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заявил об отсутствии интереса к просмотру футбола.
«По-моему, я никогда в жизни не брал ни у кого автограф. Даже у футболистов. Я никогда не следил за футболом и сейчас не слежу. Я смотрю только РПЛ сейчас. Самые крупные матчи естественно смотрю, но за другими лигами не слежу. Почему? Не знаю. Не интересно», — приводит слова Сафонова «СЭ»
Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 16 миллионов евро.
В текущем сезоне 24-летний голкипер принял участие в семи матчах «Краснодара» во всех турнирах, пропустил два гола и пять раз оставил ворота сухими.
После семи туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 17 очками. Ближайший преследователь «Динамо» имеет в своем активе 14 очков.
В следующем матче чемпионата России «быки» сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Игра состоится 16 сентября. Начало встречи – 16:30 по московскому времени.