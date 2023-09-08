Кокорин рассказал, как состоялось его возвращение в «Арис»

С «Арисом» постоянно были на связи. Со многими ребятами. Я поздравлял Алексея Николаевича (Шпилевского) с победами в еврокубках, а он интересовался моими новостями. Вариант с моим переходом в «Арис» не отпадал, но определённости не было. Можно сказать, все решилось в последние часы», — сказал Кокорин.