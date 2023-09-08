РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в июле и августе

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата в июле и августе. При выборе кандидатов учитывалась статистика за стартовые шесть туров нового сезона РПЛ.

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Так, в список претендентов на звание лучше тренера РПЛ в июле и августе попали:

Владимир Ивич («Краснодар»): 6 матчей, 14 очков;

(«Краснодар»): 6 матчей, 14 очков; Сергей Семак («Зенит»): 6 матчей, 13 очков;

(«Зенит»): 6 матчей, 13 очков; Виктор Гончаренко («Урал»): 6 матчей, 13 очков;

(«Урал»): 6 матчей, 13 очков; Игорь Осинькин («Крылья Советов»): 6 матчей, 11 очков;

(«Крылья Советов»): 6 матчей, 11 очков; Марцел Личка («Динамо» Москва): 6 матчей, 11 очков.