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«Кинопоиск» покажет ответный матч сборной России с Египтом. Будет специальная версия трансляции с комментариями создателя «Мяч Production» и авторов ВГИКа

«Кинопоиск» покажет ответный матч сборной России с Египтом.

«Кинопоиск» покажет ответный матч сборной России с Египтом
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Встреча пройдет в Суэце 11 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Эксклюзивная трансляция будет доступна бесплатно пользователям онлайн-кинотеатра.

Отмечается, что помимо трансляции в привычном формате, зрителей ждет специальная версия с комментариями создателя «Мяч Production» и авторов ВГИКа.

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