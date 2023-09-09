Стала известна причина экстренной операции тренера «Пари НН» Юрана

Причиной экстренной операции главного тренера футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана стали камни в почках. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, специалист вызвал скорую помощь еще 6 сентября, тогда он почувствовал недомогание. Но после осмотра наставник «Пари НН» отказался от госпитализации.

На следующий день состояние тренера ухудшилось. В итоге он отправился в одну из частных клиник в Москве, там его прооперировали. После операции Юран сообщил, что уже чувствует себя хорошо.

Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года, сменив на этом посту Артема Горлова. Он сумел сохранить команду в Российской премьер-лиге (РПЛ) — в стыковых матчах нижегородцы обыграли московскую «Родину».