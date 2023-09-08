Вратарь сборной России заявил об отсутствии интереса к футболу

Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов заявил об отсутствии интереса к футболу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я никогда не следил за футболом и сейчас не слежу. Практически не смотрю футбол. И никем не интересовался. Не интересно», — рассказал 24-летний футболист.

Он подчеркнул, что следит только за самыми крупными матчами Российской премьер-лиги (РПЛ).

В августе 2022 года Сафонов заявил, что превосходит лидера по количеству сухих матчей в истории чемпионатов СССР и России Игоря Акинфеева, и отметил, что карьера голкипера ЦСКА — не предел мечтаний.