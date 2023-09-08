Ярошик рассказал, что его поразило в России

«Что поразило в России? Сегодня для футболистов там очень хорошие условия, великолепные стадионы. Раньше такого не было. Жаль, не успел доехать до Самары, где когда-то играл. Хотелось посмотреть и другие города. В самом Оренбурге был два раза. Удивила чистота.



Соглашусь ли снова поехать в Россию? Почему нет? Но сейчас самое главное — чтобы дочка поправилась. Только после этого буду рассматривать предложения. Я — тренер и хочу продолжать работу. Не важно — дома или за границей. Готов поехать в любую страну, в любой дивизион!» — приводит слова Ярошика «Спорт-экспресс».