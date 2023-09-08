В РФС ответили, сколько болельщиков будут поддерживать Россию на матче с Катаром

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что на матче Россия — Катар будут присутствовать около 900 болельщиков российской национальной команды. Слова представителя РФС передает РИА Новости.

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«На матче в Катаре ожидается порядка 900 болельщиков сборной России», - сказали в РФС.

11 сентября олимпийская сборная Египта и России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Напомним, что 7 сентября российская сборная сыграла вничью с олимпийской командой Египта.