Экс‑защитник «Ахмата» рассказал, каким тренером был Газзаев в молодости

Бывший защитник «Ахмата» и «Спартака» из Орджоникидзе Руслан Идигов в интервью «Матч ТВ» рассказал, каким тренером был Валерий Газзаев в молодости.

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Идигов воспитанник «Ахмата» (который ранее назывался «Тереком»). Как игрок Идигов провел в клубе 12 лет — выступал в 80 х, 90 х и 00 х, а как тренер на различных должностях проработал 14 лет.

В 1989 году Идигов играл в «Спартаке» Орджоникидзе. Газзаев тренировал этот клуб до 1991 года, а затем ушел в «Динамо». Позже Газзаев выиграл чемпионат России с «Аланией» и ЦСКА.

— После четырех лет в «Тереке» вас позвали в «Спартак» Орджоникидзе. Это был Газзаев?

— Да. Хотел попробовать себя на более высоком уровне. Все таки Грозный тогда играл во Второй лиге СССР, а «Спартак» — в Первой.

Молодой Газзаев ничем не отличался от того, что все знают. Строгий, требовательный. У него в командах всегда порядок. В нем есть стержень, характер.

Помню, как в перерыве одной из игр заходим в раздевалку, 0:0 и очень напряженная игра, все на нервах. Начали кричать: «Ты этому не отдал, ты тут не добежал». Заходит Газзаев — и как ударит кулаком по столу: «Молчать всем. Здесь говорить буду я».

Мне Валерий Георгиевич дал очень много полезного. Жаль, у меня тогда, как и у всех, не было агента. Не хватило терпения. Амбиции были не те, что надо. Требовалось чуть потерпеть, но я уехал через год.