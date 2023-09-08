Экс‑защитник «Ахмата» рассказал, каким тренером был Газзаев в молодости

«Молчать всем. Здесь говорить буду я». Экс‑защитник «Ахмата» рассказал, каким тренером был Валерий Газзаев в молодости
Бывший защитник «Ахмата» и «Спартака» из Орджоникидзе Руслан Идигов в интервью «Матч ТВ» рассказал, каким тренером был Валерий Газзаев в молодости.
Идигов воспитанник «Ахмата» (который ранее назывался «Тереком»). Как игрок Идигов провел в клубе 12 лет — выступал в 80 х, 90 х и 00 х, а как тренер на различных должностях проработал 14 лет.
В 1989 году Идигов играл в «Спартаке» Орджоникидзе. Газзаев тренировал этот клуб до 1991 года, а затем ушел в «Динамо». Позже Газзаев выиграл чемпионат России с «Аланией» и ЦСКА.
— После четырех лет в «Тереке» вас позвали в «Спартак» Орджоникидзе. Это был Газзаев?
— Да. Хотел попробовать себя на более высоком уровне. Все таки Грозный тогда играл во Второй лиге СССР, а «Спартак» — в Первой.
Молодой Газзаев ничем не отличался от того, что все знают. Строгий, требовательный. У него в командах всегда порядок. В нем есть стержень, характер.
Помню, как в перерыве одной из игр заходим в раздевалку, 0:0 и очень напряженная игра, все на нервах. Начали кричать: «Ты этому не отдал, ты тут не добежал». Заходит Газзаев — и как ударит кулаком по столу: «Молчать всем. Здесь говорить буду я».
Мне Валерий Георгиевич дал очень много полезного. Жаль, у меня тогда, как и у всех, не было агента. Не хватило терпения. Амбиции были не те, что надо. Требовалось чуть потерпеть, но я уехал через год.
Считаю, не надо было уходить. Тогда Первая лига было очень сильной — в ней весь Советский Союз играл. Узбекский «Пахтакор», «Кайрат», грузинскиt команды, Кишинев. Мощь. Тот уровень ничем не уступал нынешней РПЛ, — сказал Идигов «Матч ТВ».