Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Рубиалеса

Инцидент произошел во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0). Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Сам Рубиалес после случившегося заявил, что не намерен подавать в отставку со своего поста из-за возникшего скандала. Мать чиновника заперлась в церкви и объявила голодовку, из-за чего попала в больницу.