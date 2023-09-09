Тренер сборной России похвалил Захаряна за переход в «Реал Сосьедад»

Тренер сборной России Виктор Онопко в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что трансфер Арсена Захаряна из столичного "Динамо" в "Реал Сосьедад" пошел на пользу российскому футболу.
По его словам, 20-летнему полузащитнику сборной России нужно постараться быстро пройти адаптационный период.
"Просто могу ему пожелать как можно скорее адаптироваться, тогда ему будет там намного легче. Одобряю его выбор - и чемпионат, и команду. Он хотел уехать и у него получилось. Еще один наш футболист будет играть в одном из лучших турниров. Это хорошая команда", - заявил Онопко.
19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Арсена Захаряна из московского "Динамо". Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад" 25 августа в матче против "Лас-Пальмаса", появившись на поле на 75-й минуте.