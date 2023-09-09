Тренер сборной России похвалил Захаряна за переход в «Реал Сосьедад»

"Просто могу ему пожелать как можно скорее адаптироваться, тогда ему будет там намного легче. Одобряю его выбор - и чемпионат, и команду. Он хотел уехать и у него получилось. Еще один наш футболист будет играть в одном из лучших турниров. Это хорошая команда", - заявил Онопко.