Директор "Реал Сосьедад" Арконада заявил, что футболист Захарян до сих пор болеет

Директор по коммуникациям "Реал Сосьедад" Луис Арконада рассказал о состоянии здоровья футболиста Арсена Захаряна. Его слова передает Sport24. "Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел, но ничего страшного нет. Будет ли он готов к матчу против "Реала"? Кто его знает", — с сказал Арконада. 5 сентября сообщалось, что Арсен Захарян пропустил тренировку. Ближайший матч "Реал Сосьедад" проведет в гостях против мадридского "Реала" 17 сентября. В прошлом сезоне Захарян принял участие в 24 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Команда заняла девятое место. 19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Арсена Захаряна из московского "Динамо". Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за "Реал Сосьедад" 25 августа в матче против с "Лас-Пальмас", появившись на поле на 75-й минуте.