Смертин спрогнозировал тяжелое будущее российского футбола

«Думаю, изоляция российского футбола будет продолжаться долго. Если не ошибаюсь, нас в фехтовании допустили, но в футболе у нас полная изоляция. Тем не менее, два направления у нас открыты, а одним из них занимаюсь я — это образовательная тема, просто у нас академия у РФС. И ещё есть направление устойчивого развития и социальной ответственности в области футбола. Эти два направления не закрыты от УЕФА и ФИФА.



Изоляция будет долгой. Моё мнение, что мы сейчас просто теряем поколение. Теряем поколение определённых футболистов, но они другими категориями рассуждают. Госкорпорации финансируют футбол и это будет продолжаться. Мы будем вариться в собственном соку.



Переход в Азию? А сколько вы знаете азиатских стран, которые хорошо играют в футбол? Хотя бы сносно? Корея, Япония, Австралия, но это три страны, которые никогда не захотят с нами играть. Играть, например, с Таиландом, при всём уважении, — это не то, не соперник. А ещё эти перелёты», — приводит слова Смертина Legalbet.