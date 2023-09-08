«Фенербахче» предлагали услуги Черникова и Баринова

Турецкому «Фенербахче» предлагали услуги Александра Черникова из «Краснодара». Альтернативным вариантом был Дмитрий Баринов из «Локомотива», однако тренерский штаб «канареек» забраковал кандидатуры россиян, информирует турецкий инсайдер Яджиз Сабончоглу.

© ФК "Локомотив"

Напомним, ранее сообщалась, что «Лион» предлагал за Черникова € 5 млн, но «Краснодар» отклонил предложение, сославшись на то, что футболист стоит больше.