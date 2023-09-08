«Фенербахче» предлагали услуги Черникова и Баринова
Турецкому «Фенербахче» предлагали услуги Александра Черникова из «Краснодара». Альтернативным вариантом был Дмитрий Баринов из «Локомотива», однако тренерский штаб «канареек» забраковал кандидатуры россиян, информирует турецкий инсайдер Яджиз Сабончоглу.
Напомним, ранее сообщалась, что «Лион» предлагал за Черникова € 5 млн, но «Краснодар» отклонил предложение, сославшись на то, что футболист стоит больше.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2, 5 млн. Футболист является воспитанником академии «Краснодар» и выступает за взрослую команду «быков» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в десяти матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.
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