Источник: «Пари НН» рассматривает вариант подписания Дзагоева

«Пари Нижний Новгород» может подписать контракт с 33-летним полузащитником Аланом Дзагоевым в случае продажи 20-летнего хавбека Ярослава Михайлова, информирует Metaratings.

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Ранее в СМИ появлялась информация, что Михайлов интересен «Зениту» и «Локомотиву», а Дзагоеву предлагают занять должность в ЦСКА, но сам Алан хочет продолжать играть. При этом источники «Чемпионата» сообщали, что полузащитник близок к переходу в греческий «ПАС Ламия 1964».