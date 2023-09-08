Захарян может пропустить матч против мадридского «Реала» 17 сентября
Директор по коммуникациям «Реал Сосьедад» Луис Арконада рассказал о состоянии здоровья российского полузащитника команды Арсена Захаряна.
В среду испанский клуб сообщил, что 20 летний футболист не поехал на тренировочную базу из за болезни.
— Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел, но ничего страшного нет. Будет ли он готов к матчу против «Реала»? Кто знает, — приводит слова Арконада Sport24.
«Реал Сосьедад» в ближайшем матче чемпионата Испании встретится в гостях с мадридским «Реалом». Игра пятого тура Ла Лиги пройдет 17 сентября.