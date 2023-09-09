Хавбек Головин заявил, что доволен своим положением в "Монако"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, что в летнее трансферное окно 2023 года к нему проявляли интерес другие клубы, однако сам он пока не намерен покидать "монегасков". Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

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"Был интерес, но конкретного предложения не было. На данный момент я счастлив в "Монако". Не жду предложений, доволен тем, где я нахожусь", - заявил хавбек.

Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА летом 2018 года. За все время в клубе футболист забил 26 мячей и сделал 33 результативные передачи в 180 матчах. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года. В прошлом сезоне "Монако" стал шестым в чемпионате Франции. 27-летний россиянин принял участие в 34 матчах сезона в Лиге 1.