Кокорин рассказал о просьбе к руководству «Ариса» перед переходом

Российский нападающий Александр Кокорин рассказал о просьбе к руководству кипрского «Ариса» перед переходом. Его слова приводит «Чемпионат».

Кокорин заявил, что под девятым номером в клубе выступал Даниэль Сикорский, в минувшем сезоне завершивший карьеру.

«Я попросил: если сможете, придержите девятку для меня. Кто-то из новичков попросил этот номер. Объяснили: один парень может за ним сюда вернуться, извини», — вспомнил он.

8 сентября Кокорин рассказал о сложностях игры в итальянской «Фиорентине». Футболист отметил, что в клубе изменилось мнение о нем, однако игрового времени он не получал.