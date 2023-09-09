Неймар забил 79 мячей за сборную Бразилии и превзошел рекорд Пеле

Нападающий сборной Бразилии Неймар оформил дубль в матче отборочного этапа на чемпионат мира - 2026 с национальной командой Боливии, что позволило бразильцам одолеть соперников со счетом 5:1.

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Теперь в активе форварда 79 голов за национальную бразильскую команду, по этому показателю он превзошел легендарного футболиста Пеле, который в своей карьере забил 77 мячей в составе сборной. В матче с Боливией на 17-й минуте Неймар не реализовал назначенный 11-метровый удар. Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в саудовский клуб "Аль-Хиляль".