Полузащитник «Манчестер Юнайтед» высказался о фото экс-девушки с разбитой головой

Антони высказался о фото бывшей девушки с разбитой головой
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони прокомментировал появившуюся в социальных сетях фотографию бывшей девушки Габриэлы Каваллин с разбитой головой.
«Я не трогал её. Я никогда не поднимал на неё руку. И я бы никогда не смог боднуть кого-то головой. Когда она отправила мне это фото, я уже ушёл, я был дома. До этого я был с ней в отеле, и всё было в порядке.
Мы были в отеле, я обхватил её руками и успокаивал – через некоторое время она угомонилась. Мы поговорили, и я пошёл домой, потому что у меня были дела», — сказал Антони в эфире бразильского телеканала SBT.
Напомним, ранее бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин рассказала о домашнем насилии со стороны футболиста «красных дьяволов». Позднее сам Антони выступил с заявлением, заявив, что стал жертвой ложных обвинений.
Позже футболиста исключили из национальной команды Бразилии.