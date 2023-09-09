Полузащитник «Манчестер Юнайтед» высказался о фото экс-девушки с разбитой головой

«Я не трогал её. Я никогда не поднимал на неё руку. И я бы никогда не смог боднуть кого-то головой. Когда она отправила мне это фото, я уже ушёл, я был дома. До этого я был с ней в отеле, и всё было в порядке.



Мы были в отеле, я обхватил её руками и успокаивал – через некоторое время она угомонилась. Мы поговорили, и я пошёл домой, потому что у меня были дела», — сказал Антони в эфире бразильского телеканала SBT.